Сибиряки покувыркались на шлагбауме и нанесли больнице ущерб на 90 тысяч

Видео: Телекомпания АИСТ / YouTube

Трое пьяных молодых людей устроили акробатическое представление на въезде на территорию детской больницы в Ангарске в Иркутской области. Их сняли камеры видеонаблюдения, запись опубликовал телеканал «Аист».

На кадрах группа мужчин танцует вокруг шлагбаума, в том числе танец лимбо, и фотографируется. В какой-то момент конструкция не выдерживает висящего на ней человека и прогибается под его весом. Компания решает доломать устройство, отламывает его открепления и уносит в неизвестном направлении.

Учреждению нанесен ущерб в 90 тысяч рублей. Шлагбаум починили силами медработников, в данный момент он работает. Руководство больницы обратилось в полицию.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!