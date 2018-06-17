На Украине призвали отказаться от продажи трусов по праздникам

Городской совет Тернополя рекомендовал предпринимателям не торговать нижним бельем в религиозные праздники. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Такое предложение поддержали 25 депутатов из 40. 15 человек воздержались.

Инициатива принадлежит депутату Владимиру Гринде. По его словам, в религиозный праздник он стал свидетелем того, как на рынке торговали бельем. Депутат считает, что это неприемлемо с точки зрения морали, поэтому надо запретить торговать трусами на Троицу, Пасху и Рождество.

Городской глава Сергей Надал переформулировал предложение депутата. Теперь оно звучит как «дать поручение управлению торговли рекомендовать учреждениям торговли урегулировать торговлю во время религиозных праздников».

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