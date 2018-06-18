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Меган Маркл надела платье не по размеру

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в платье слишком большого размера. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналист Динах Ван Туллекен (Dinah Van Tulleken) раскритиковал бело-голубой цветочный наряд марки Oscar de la Renta и заявил, что жена принца Гарри «потерялась среди этих оборок». По его мнению, ей следовало надеть что-то более яркое и подчеркивающее талию. Он также заметил, что платье было подобрано явно не по размеру Маркл.

Длинное платье с запахом стоимостью более пяти тысяч долларов входит в коллекцию Resort 2019 Oscar de la Renta и пока не выставлено на продажу.

Ван Туллекену также не понравились аксессуары принцессы. Маленький белый клатч он посчитал скучным, а шляпку — слишком маленькой и недостаточно элегантной.

Свадьба Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса состоялась в субботу, 16 июня, в церкви святых Андрея и Марии в деревушке Сток Рочфорд, Линкольншир, Великобритания.

В июне поклонники заметили, что после свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл начала носить одежду пастельных тонов. По словам королевских инсайдеров, герцогиня Сассекская сменила любимые черный и темно-синий цвета на кремовый и бледно-розовый из уважения к королеве Елизавете II.

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