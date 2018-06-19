Мертвого загадочного зверя из США опознали

Центр охраны дикой природы американского штата Монтана опубликовал результаты ДНК-экспертизы, которые понадобились для идентификации загадочного мертвого зверя, найденного в городе Дентон. Об этом сообщает Fox News.

Оказалось, что животное — обычный серый волк. «Лаборатория сравнила образец ДНК с тысячами других сэмплов, принадлежащих волкам, койотам и собакам. Ответ очевиден — это серый волк из северной части Скалистых гор», — говорится в заявлении центра.

Специалисты также объяснили, что обнаружение животного вызвало такой ажиотаж из-за снимков, на которых мертвый зверь выглядел крайне необычно: он обладал нетипичными для волка или собаки короткими ногами и большими ушами.

Загадочное существо было застрелено в конце мая. Тогда даже специалисты по дикой природе затруднялись объяснить, к какому виду принадлежит зверь. Местные жители высказывали разные предположения: одни считали, что это просто детеныш гризли, другие полагали, что это может быть герой городских легенд догман — прямоходящий человек-пес.

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