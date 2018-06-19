Разъяренные афганцы и шахтеры пошли на штурм Верховной рады

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В Киеве у здания Верховной рады Украины произошли беспорядки, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов схлестнулись с представителями ветеранских организаций и шахтерами. Об этом во вторник, 19 июня, сообщает «Страна.ua».

На митинг вышли шахтеры, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и ветераны войны в Афганистане, которые требовали сохранения своих льгот. Горняки призвали правительство вернуть им долги по зарплатам и выделить 6 миллиардов гривен на развитие угольной отрасли страны. «Интерфакс» указывает, что на митинге присутствовало до двух тысяч человек.

Митингующие прорвали оцепление полиции, после чего правоохранители применили против них слезоточивый газ. Ветераны и шахтеры предприняли попытку ворваться в здание парламента, но она окончилась неудачей.

Телеканал «112 Украина» сообщает, что в ходе столкновений пострадали восемь полицейских и двое участников протеста. Также правоохранители задержали двоих протестующих.

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