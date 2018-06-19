В России заработал первый симкомат с биометрической системой распознавания лиц

Автомат по продаже SIM-карт в аэропорту Внуково установил мобильный оператор Tele2. Компания рассчитывает на то, что во время ЧМ-2018 симкомат окажется востребован иностранными и российскими болельщиками, прибывающими в столицу. За первую неделю работы терминал подключил вдвое больше абонентов, чем салон или модуль, расположенный на вокзале и в аэропорту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Tele2.

Автомат по продаже SIM-карт может подключить к сети Tele2 любого российского или иностранного гражданина при наличии действующего паспорта. Пока симкомат позволяет полностью автоматизировать только подключение клиентов, но в компании считают, что в будущем он станет полноценной точкой обслуживания.

В России уже предпринимались попытки установить терминалы, выдающие SIM-карты. Однако эти симкоматы не были полностью автоматизированы: фото в паспорте с получателем SIM-карты удаленно сравнивал сотрудник. Как объясняют в Tele2, это не исключало влияния человеческого фактора на выдачу SIM-карты, а значит, возможной ошибки. Другой тип симкоматов мог выдавать только вторую SIM-карту действующим абонентам.

Терминал Tele2 позволяет точно идентифицировать потенциального абонента. Комплекс сканирует паспорт клиента, а встроенная 3D-камера сравнивает фотографию с лицом будущего абонента. Затем специальный модуль распознает текстовую информацию в паспорте и заполняет поля договора об оказании услуг.

У системы уходит три секунды на то, чтобы отсканировать страницу паспорта в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне. Подобный сканер используется более чем в 100 странах мира, в том числе для идентификации пассажиров в аэропортах. Биометрическая система исключает возможность того, что получатель предоставит недействительный паспорт или документ, принадлежащий другому лицу.

В Tele2 отмечают, что симкомат позволяет легко организовать продажи в трафиковых или труднодоступных местах. В отличие от традиционного канала дистрибуции, автомат не требует услуг консультанта, затрат на торговое оборудование и ремонт помещения, больших расходов на арендную плату.

По словам директора по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игоря Майстренко, на одной такой точке продаж компания экономит более одного миллиона рублей по сравнению с обычным салоном связи.

Уже скоро через симкомат можно будет выбрать тариф и красивый номер, пополнить баланс и перейти к новому оператору по MNP. Автомат также будет выдавать онлайн-заказы карт и восстанавливать потерянные симки. «Аппарат обеспечивает круглосуточный сервис, причем в скором времени он превратится в настоящий центр по обслуживанию клиентов. Это самый маленький «салон связи» площадью всего в 0,25 квадратного метра», — добавляет Майстренко.

