Космические спутники США атаковали

Специалисты по кибербезопасности компании Symantec заявили о крупномасштабной атаке китайских хакеров на космические, оборонные и телекоммуникационные комплексы США. Об этом сообщает Reuters.

Исследователи уверены, что атака ведется в целях национального шпионажа и поддерживается на государственном уровне властями КНР. Скорее всего, хакеры заинтересованы в перехвате военного и гражданского трафика.

В Symantec уверены, что при заражении компьютеров, контролирующих спутники, преступники могут нанести большой вред мировой инфраструктуре. «Нарушение работы спутников может привести к проблемам в функционировании гражданских и военных объектов», — заявил технический директор корпорации Викрам Такур (Vikram Thakur). Он заметил, что эта проблема касается всех людей. Спутники чрезвычайно важны для исправной работы гаджетов, а также для определения геолокации во множестве сфер жизни.

Сейчас злоумышленники не имеют доступа к атакуемым объектам. В Symantec склонны приписывать организацию нападения хакерской группировке, называемой Thrip. Способ их проникновения в новейшие защищенные системы пока не определен.

Компания уже сообщила о взломе в Федеральное бюро расследований и Департамент внутренней безопасности США. Техническая информация об атаке также была направлена в оборонные организации азиатских государств.

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