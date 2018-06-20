Госкомпания предложила россиянам миниатюрные шубохранилища

Дочернее подразделение госкорпорации «Ростех» — «Производственное объединение "Завод имени Серго"» («ПОЗиС»), который входит в концерн «Техмаш», запустил серийное производство компактных шубохранилищ, или «холодильников для меховых изделий». О старте производства говорится в сообщении «дочки» «Ростеха».

«Новая разработка представляет собой полноценный аналог профессиональной шубной комнаты при меньших габаритах и лучшей эргономике. Розничная цена МХ-500 составит 95 тысяч рублей», — говорится в сообщении «дочки» госкомпании.

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Это единственный российский аналог зарубежных холодильников для меховых изделий, при этом, как отмечает компания, отечественное шубохранилище выигрывает конкуренцию у зарубежных аналогов благодаря доступной цене. «"Умный" холодильник оснащен микропроцессорным блоком управления с индикацией и регулировкой температуры от минус 10 до плюс восьми градусов. Он поддерживает влажность воздуха от 50 до 70 процентов», — перечисляются преимущества холодильника в сообщении компании.

Для борьбы с насекомыми, которые могут повредить дорогостоящую одежду, холодильник может специально снижать температуру до минимума. Разместить в шубохранилище можно будет несколько шуб и шапок.

Создание холодильников для мехов является частью стратегии развития завода «ПОЗиС», согласно которой выручка от гражданской продукции компании должна вырасти в четыре раза и достигнуть 21 миллиарда рублей в год. Помимо шубохранилищ «дочка» «Ростеха» делает ставку на стиральные машины и винные шкафы.

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