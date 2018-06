Шер отказалась хвалить Трампа и предпочла надкусить бычий язык

The Late Late Show with James Corden / YouTube

Певица Шер поучаствовала в игре Spill Your Guts or Fill Your Guts в шоу Джеймса Кордена, где в случае отказа отвечать на вопрос ее участник должен съесть или выпить что-нибудь не слишком приятное. Фрагмент шоу доступен на YouTube.

Шер спокойно отвечала на вопросы, пока ведущий не попросил ее назвать одну приятную вещь о президенте США Дональде Трампе. Однако певица, которая придерживается вегетарианства, отказалась выполнять задание и предпочла откусить говяжий язык.

«В нем нет ничего приятного», — констатировала поп-исполнительница. 70-летняя Шер является яростной противницей Трампа. В январе она вместе с другими американскими звездами приняла участие в масштабной акции против президента, назвав его со сцены невежественным нарциссом.

