Bwin предложил болельщикам угадать судьбу главного футбольного трофея

Bwin предлагает найти ответ на вопрос о том, кто украл кубок, который должен быть вручен победителю Чемпионата Мира по футболу-2018, проходящему в России. Соответствующее видео размещено на канале youtube.

Ранее, за неделю до старта мундиаля, болельщики увидели историю о похищении трофея — блокбастер от bwin с детективной линией и отсылками к лучшим гангстерским сагам Голливуда.

Главные роли в нем исполнили Марадона, Кафу, Висенте Дель Боске и Штефан Эффенберг. По сценарию, все они участвовали в похищении главного футбольного трофея мира, случившемся во время презентации для ВИП-гостей, однако только одному из них удалось реализовать свой дерзкий план.

