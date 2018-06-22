Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в составе делегации правительства, возглавляемой президентом России Владимиром Путиным, принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 22 июня.

В церемонии также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу.

Присутствующие почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания. Церемония завершилась тожественным маршем роты почетного караула президентского полка.

4 мая Андрей Воробьев вручил девяти ветеранам Великой Отечественной войны ордена «За доблесть и мужество».

День памяти и скорби отмечается 22 июня и является официальной памятной датой начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.