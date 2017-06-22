Подмосковный губернатор возложил цветы к Могиле неизвестного Солдата

Делегация правительства Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым приняла участие в торжественной церемонии у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду, передает телеканал «360» в четверг, 22 июня.

Они почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны, после чего возложили гвоздики к Вечному огню.

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Ранее в четверг сообщалось, что глава государства Владимир Путин возложил к мемориалу венок из еловых ветвей и красных гвоздик, перевязанных лентой в цветах российского триколора с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». На церемонии также присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство администрации Кремля и кабмина, а также представители Совета Федерации и Госдумы.

В Севастополе тоже отдали дань памяти погибшим. Глава города Дмитрий Овсянников вместе с зампредседателем Заксобрания Александром Кулагиным, членами регионального правительства и ветеранами возложили венки у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Овсянников отметил особую значимость даты, подчеркнув, что севастопольцы чтят память о подвигах своих предков.

День памяти и скорби отмечается 22 июня и является официальной памятной датой начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.