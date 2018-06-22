Производство французских имплантов запустят в РФ при поддержке Корпорации МСП

Компания ANALYTIC BIOSURGICAL SOLUTIONS — Abiss (Франция) намерена локализовать производство в России при поддержке Корпорации МСП. Соответствующая «дорожная карта» была подписана в Москве 21 июня 2018 года, говорится в сообщении Корпорации МСП.

Документ предусматривает реализацию мероприятий по локализации производства полимерных полипропилленовых сеток для урогинекологии Abiss на территории Российской Федерации (регион размещения будет определен позднее).

Корпорация МСП окажет компании Abiss содействие в поиске российского партнера для запуска производственной линии и, при необходимости, предоставит необходимую поддержку в рамках реализуемых мер. Комплексное сопровождение выхода французского производителя на российский рынок будет осуществлять компания EASTMED International Development.

Реализация основных мероприятий «дорожной карты» по локализации производства компании Abiss на территории России и встраивания в цепочки поставщиков компании российских субъектов МСП запланирована на период с июля 2018 года до конца 2020 года.

Компания ANALYTIC BIOSURGICAL SOLUTIONS — Abiss основана во Франции, является производителем хирургических имплантов. Основными сферами деятельности компании являются хирургия мягких тканей и инновационная хирургия.

EASTMED International Development — французская компания, которая оказывает услуги по развитию европейских медицинских компаний в странах Восточной Европы, включая исследование рынка, административные процедуры, связанные с регистрацией в части регистрации и получения необходимых разрешений на ведение деятельности на рынке, создание дистрибьютерских сетей и обучение представителей, хирургов и медсестер, оценка продаж и так далее.