Шоу «Ночной Контакт» устроит собственный выпускной

Еженедельное вечернее интернет LIVE-шоу «Ночной Контакт» анонсировало проведение своего «Основного выпускного». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Расширенный выпуск программы будет полностью посвящен этому важному событию. Гости должны максимально приблизить шоу к концерту, при этом сохранив в себе шутливую атмосферу и веселые игры. В прямом эфире свидетелем концерта станут миллионы пользователей VK. Некоторые из них смогут попасть в студию и встретиться со звездами лицом к лицу.

Ведущими праздника станут Алла Михеева и Кулик.

Гости «Ночного контакта» будут общаться с ведущими, вспоминая свои школьные годы, а также сыграют с ними в ставшие фирменными для передачи игры. Прямую трансляцию посетят известные блогеры BRB и Satir, а также популярные артисты: участники лейбла BlackStar – Terry, НАZИМА и DanyMuse и известные исполнители GAZIROVKA, Big Russian Boss, Ханна и Звонкий, общий объем просмотров на YouTube которых перевалил за 137,5 миллиона. Артисты также исполнят свои главные хиты.

Кроме того, в программе ожидаются прямые включения из разных городов России, поздравления и лучшие сообщения пользователей, итоги конкурсов «В контакте с учителями» и «Мистер и Мисс Выпускной 2018.

