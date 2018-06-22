Российский болельщик добился прощения за ощупывание журналистки

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Российский болельщик, поцеловавший и пощупавший спортивную журналистку канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран (Julieth Gonzalez Theran) во время прямого включения, извинился перед ней. Об этом сообщает DW.

Россиянин связался с ней по Skype и признался, что раскаивается в своем поступке и просит у нее прощения. Журналистка отметила, что его поведение было недопустимым, но согласилась, что его раскаяние полезно. В итоге она произнесла фразу «Я тебя прощаю».

Помимо поцелуя, мужчина успел прижать девушку к себе и прикоснуться к ее груди. Несмотря на это, ведущая не смутилась и продолжила эфир.

Фрагмент эфира, в котором произошел инцидент, широко разошлось по сети, собрав большое количество неодобрительных комментариев. Многие СМИ назвали произошедшее сексуальным домогательством.

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