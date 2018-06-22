Полицейский решил спасти дочь от чернокожего парня-сутенера и лишился работы

Белый полицейский из американского штата Огайо был уволен после того, как без причины задержал и грозился отправить за решетку парня своей дочери. Об этом сообщает The Chronicle.

Джон Ковач-младший (John Kovach Jr.) остановил машину 18-летнего чернокожего Макая Коулмана (Makai Coleman) и заявил ему, что тот отправляется в тюрьму, не сообщив причину задержания. На записи с видеорегистратора слышно, как полицейский говорит: «Не умничай, а то я тебе покажу». Страж порядка приказал молодому человеку садиться в полицейскую машину, а на вопрос о правомерности действий ответил: «Придумаем что-нибудь по дороге».

Как пишет издание, Ковач искал свою дочь, которую не заметил на заднем сиденье машины ее бойфренда. Полицейский также попытался оштрафовать другую девушку за то, что та якобы не была пристегнута ремнем безопасности. На записи видно, как в это время к машине подходит ее мать и начинает спорить, заявляя, что полицейский придирается к ней по личным причинам. «Не нужно формой полицейской прикрываться, (...) вы еще и служебной машиной прикрываетесь (...) Я сейчас в полицию позвоню», — сказал она.

По окончании словесной перепалки Ковач увидел, что его дочь сидит в машине бойфренда. Он заставил девушку выйти, а затем затолкал в полицейскую машину, несмотря на протесты. В итоге он отпустил молодого человека и остальных.

В отношении Ковача провели внутреннее расследование и уволили. Коулман же сообщил, что полицейский до этого звонил ему с угрозами. Сам страж порядка пояснил свое поведение тем, что считает чернокожего парня ненадежным человеком, так как его ранее арестовывали за хранение марихуаны. Он также заявил, что Коулман хотел сделать из его дочери проститутку.

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