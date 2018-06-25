В центре Одессы прогремел взрыв

Автомобиль взорвали в центре Одессы на Украине. Устройство сработало возле дома директора охранной фирмы, сообщает в понедельник, 25 июня, местное издание «Думская».

По словам очевидцев, взрывчатку заложили под днище припаркованной машины с ирландскими номерами.

В результате взрыва ранен руководитель охранной фирмы «Самсон» Андрей Бабенко. Свидетели отмечают, что он приехал домой с семьей и охраной на черном Mercedes-Benz. Когда мужчина с женой и детьми заходил в здание, сработало взрывное устройство. Семья Бабенко не пострадала, но сам он получил травму ног.

Проводится расследование. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

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