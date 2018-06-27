Итальянцы пригласили британку оформить духи

Итальянский бренд Salvatore Ferragamo выпустил коллекцию Mini Signorina — ароматы Signorina Eau de Parfum, Signorina Eleganza, Signorina Misteriosa, Signorina in fiore в мини-версиях. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 27 июня.

Ароматы заключены в традиционные для коллекции флаконы кубической формы, но меньшего, чем обычно, размера, емкостью 20 миллилитров. Крышки флаконов украшает классический бант Salvatore Ferragamo из репсовой ленты.

Фото: Salvatore Ferragamo

Оформлением упаковки занималась британка Джо Рэдклифф (Jo "Jocandraw" Ratcliffe) — арт-директор, иллюстратор и художница-аниматор, живущая в Лондоне. Рэдклифф приобрела известность благодаря своим анимационным персонажам и графическим сюжетам, которые она наносит, как принты, поверх фотографий и монтирует в видеоролики.

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В продаже ароматы появятся в июле 2018 года.

Компания Salvatore Ferragamo основана итальянским дизайнером обуви Сальваторе Феррагамо в 1928 году во Флоренции. Феррагамо изготавливал обувь для голливудских звезд и знаменитостей, в разное время его клиентками были первая леди Аргентины Эва Перон и певица и актриса Мэрилин Монро. В настоящее время под этим брендом производятся обувь, одежда и аксессуары, а также парфюмерия. В сентябре 2017 года Salvatore Ferragamo представил аромат Amo Ferragamo с нотами алкоголя — горького итальянского ликера.

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