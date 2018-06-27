Слишком пухлая змея срыгнула пару яиц ради побега

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Змея изрыгнула несколько птичьих яиц, чтобы поместиться в узкую щель. На видео обратило внимание издание New York Post.

Ролик был снят в американском штате Южная Каролина. Рептилия не смогла поместиться в трещину в деревянном крыльце из-за раздувшегося тела и поэтому выплюнула несколько недавно проглоченных птичьих яиц. Предположительно, на видео запечатлели представительницу рода крысиных змей.

Как правило, змеи срыгивают добычу, если чувствуют, что им угрожает опасность.

В ноябре 2017 года сообщалось о питоне, которого стошнило вараном, когда его поймали змееловы. Скорее всего, змея рассталась со своей добычей из-за стресса.

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