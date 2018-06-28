Из жизни
 
Последние новости
В Лондоне испугались предстоящих переговоров Путина и Трампа
Скандальную галерею с «самыми сексуальными болельщицами» удалили
Ученые предсказали неизбежность климатической катастрофы
Спутник засек на поверхности Земли 50-метровый пенис
Россияне расписались в своей неготовности к ипотеке
Школьники отпраздновали выпускной и оставили жителей Якутска без света
Президент Ирана пообещал поставить США на колени
Путин разрешил блокировать кредитки россиян
В Индии раскрыли возможности С-400 против F-18 и F-35
Новости партнеров

Полное уничтожение элитной гостиницы за 10 секунд попало на видео

Перейти в «Мою Ленту»

15-этажный отель в городе Чжуншань (провинция Гуандун, Китай) разрушили до основания за 10 секунд. Несколько видео с процессом уничтожения опубликовано на китайском портале Sohu.

Ролик сняли жители соседних домов и очевидцы. Взрыв был контролируемым, поскольку здание посчитали обветшалым. Власти заранее предупредили горожан, что в связи с процессом уничтожения гостиницы будут перекрыты несколько прилегающих дорог.

Отель Zhongshan Yuyan был признан историческим зданием. До недавнего времени функционировал как четырехзвездочная гостиница с роскошными номерами, развлечениями, магазинами и ресторанами с кухней разных стран мира. Возведут ли на его месте новое здание, неизвестно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
场面超震撼！刚刚，中山一酒店被爆破拆除，大楼瞬间倒塌……
Уничтожение ядерного полигона Северной Кореи показали на видео
Взорванная башня упала не в ту сторону
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0127 июня

«Я просто хочу умереть здесь»

Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
18:2427 июня

Меган Маркл уличили в неуважении к королеве

17:4127 июня

Двуглавый теленок-мутант родился в польской деревушке

15:4827 июня

Пассажиры метро устроили массовую драку за туалет

Из жизни00:0220 июня

Концы в воду

После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
14:2827 июня

Поезд снес проскочившую на красный свет учебную машину

12:5227 июня

Кот ушел гулять и вернулся спустя десять лет

13:3227 июня

Слишком пухлая змея срыгнула пару яиц ради побега

Из жизни00:0225 июня

«Местные обращают внимание на иностранок»

История россиянки, перебравшейся в Италию
10:5627 июня

Американка с мачете в руках добилась секса от бывшего и поплатилась

20:4326 июня

Японская принцесса отреклась от титула ради свадьбы с простолюдином

06:2727 июня

Трехлетняя девочка прошлась по горячему песку и покрылась волдырями

Россия
Никита Джигурда«Все началось с Дня какашки»
Они превратили российскую политику 90-х в цирк и сделали сумасшествие модным
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
Россиянина с женой приковали к батарее ради главного наркотического дела России
Школьники отпраздновали выпускной и оставили жителей Якутска без света
Муж изнасилованной в полиции россиянки отрубил пальцы и не дождался правосудия
Путин передал Трампу послание
Все материалы
Мир
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Названы темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Американка побила чернокожего подростка и напала на полицейских
Чернокожего пожарного сочли преступником из-за обуви
ОЗХО назовет виновных в химатаках в Сирии
Президент Ирана пообещал поставить США на колени
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Transparency International решила засудить Порошенко
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Власти Туркмении запретили выезд за границу большинству граждан
Украина провела артиллерийские учения рядом с Крымом
Украинец задушил жену из-за Надежды Савченко
Все материалы
Экономика
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
Тиньков вложит до 20 миллионов долларов в покупку GDR TCS Group Holding
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
Гендиректор «Аэрофлота» награжден орденом Александра Невского
Apple и Samsung прекратили семилетний патентный спор
Россиянам пообещали рост зарплат
Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Силовики пришли с обысками в дом правительства Карачаево-Черкесии
Черкесский выпускник пострелял из автомата через люк Mercedes и попал на видео
Три стрелка ненадолго похитили россиянина из автомастерской
Молодые хакеры взломали более полумиллиона аккаунтов торговых сетей
Все материалы
Наука и техника
Чума фашизма
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
В Индии разбился Су-30МКИ
Зафиксирован неизвестный космический феномен
Умер математик Владимир Успенский
Россия отсоединится от США без «Науки»
Все материалы
Спорт
Чемпионы мира едут домой
Сборная Германии не сумела выйти из группы
Страна чудес
Месси наконец забил в России. Аргентина спаслась от вылета с чемпионата мира
В «Спартаке» открестились от Дзюбы
«Я кальяна курю меньше, чем Дзюба»
Бразилия выбила Сербию с чемпионата мира
Крылатая фраза про побеждающих в футбол немцев переделана
Германия проиграла Южной Корее и вылетела с чемпионата мира
Все материалы
Культура
«У России есть травмы»
Знаменитый турецкий писатель о новой Турции и любви к СССР
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
Умер отец Майкла Джексона
Хью Гранта сняли покидающим ресторан с русским миллиардером под «Розовое вино»
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ-2018
Звезда «Хеллбоя» помочился на руку перед рукопожатием с Вайнштейном
Все материалы
Интернет и СМИ
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Блогер перебрала с фотошопом и навлекла гнев властей
Газета опубликовала интервью с телезвездой без купюр и завоевала всеобщую любовь
Беззубая гостья телешоу помахала гигантскими трусами и напугала зрителей
Бразильские журналисты поиздевались над проигрышем Германии
Все материалы
Ценности
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Женщинам с большой грудью облегчили жизнь в ночное время
Меган Маркл пошла по стопам жены Ким Чен Ына
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Король дефицита
Женщины, ордена и американские подарки Брежнева. А еще он любил дичь
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
В работе стюардесс нашли существенный минус
Турецкий отель запретил россиянке фотографироваться в бикини
Пассажир выпрыгнул из самолета в США в одних трусах
Крымчанам предложили круизы в Сирию
Все материалы
Из жизни
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Меган Маркл уличили в неуважении к королеве
Пассажиры метро устроили массовую драку за туалет
Поезд снес проскочившую на красный свет учебную машину
Слишком пухлая змея срыгнула пару яиц ради побега
Все материалы
Тюнинг «Железного занавеса»
Тюнингованные монстры родом из ГДР, Чехословакии и других соцстран
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Каминг-аут
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, натягивая старую модель на внутренности новой
Суперуниверсалы
Как бы выглядели Mercedes S-класса, Tesla Model S или Nissan GT-R для дачников?
Маск раскрыл подробности об электрическом пикапе Tesla
Lada отправит в ремонт хэтчбеки XRay
На старт первой гонки выйдет 500-сильная машина без водителя
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы