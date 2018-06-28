Полное уничтожение элитной гостиницы за 10 секунд попало на видео

15-этажный отель в городе Чжуншань (провинция Гуандун, Китай) разрушили до основания за 10 секунд. Несколько видео с процессом уничтожения опубликовано на китайском портале Sohu.

Ролик сняли жители соседних домов и очевидцы. Взрыв был контролируемым, поскольку здание посчитали обветшалым. Власти заранее предупредили горожан, что в связи с процессом уничтожения гостиницы будут перекрыты несколько прилегающих дорог.

Отель Zhongshan Yuyan был признан историческим зданием. До недавнего времени функционировал как четырехзвездочная гостиница с роскошными номерами, развлечениями, магазинами и ресторанами с кухней разных стран мира. Возведут ли на его месте новое здание, неизвестно.

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