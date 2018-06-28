Власти займутся рыботорговлей

Подведомственное Росрыболовству ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» создаст в России сеть рыбных магазинов «по доступным ценам». Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

Отмечается, что главной целью создания сети является повышение доступности рыбопродукции для населения страны и стабилизация цен на рынке.

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На начальном этапе реализации проекта рыбные магазины будут открыты в крупных портовых городах страны — Мурманске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Представитель Росрыболовства Ксения Тимакова заявила РБК, что цены там будут примерно на 20 процентов ниже, чем в среднем в рознице.

Решение о дальнейшем развитии сети будет приниматься по результатам оценки деятельности первых магазинов, а также их востребованности у населения.

В конце 2017 года на территории Калининградского морского рыбного порта «Нацрыбресурс» открыл свой первый социальный рыбный магазин «Портовый», в котором продается продукция, поступающая напрямую от рыбаков, минуя посредников.

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