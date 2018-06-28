Порноактер расписался на груди поклонницы и пошел под суд

Порнозвезду Рона Джереми обвинила в домогательствах поклонница, попросившая расписаться на своей груди. Как сообщает новостной портал 9news, актер потрогал девушку вопреки ее желанию.

Обвинитель, называющая себя Кей Би (KB), работала моделью на рекламном мероприятии одной из радиостанций 17 сентября 2017 года. По ее словам, Джереми напал на нее после того, как расписался у нее на груди. Она утверждает, что мужчина схватил ее грудь под бюстгальтером. Когда они делали совместное селфи, порноактер сжал ее ягодицы, целовал сзади в шею и имитировал акт проникновения через одежду. Затем он спросил ее: «У тебя побежали мурашки?»

Девушка призналась, что пыталась убежать, но актер не отпускал ее. По данным суда, после инцидента Кей Би пережила посттравматическое расстройство и выкидыш.

Сам Джереми отрицает все обвинения.

В январе сообщалось о том, что Джереми запретили участвовать в «Порно-Оскаре» из-за обвинений в изнасилованиях и домогательствах. 64-летний артист признал, что любит хватать девушек за части тела без спроса, подчеркнув, что не стал бы принуждать людей к сексу.

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