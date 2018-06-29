Известные дети-актеры советских фильмов оказались алкоголиками и самоубийцами

Пользователь сети под ником Masha решила проследить судьбу актеров, в детстве снимавшихся в классике советского кино. Тред под названием «Судьбы ребят из советских фильмов» она опубликовала в Twitter.

Оказалось, многих артистов постигла жуткая участь. Многие из них покончили с собой, стали алкоголиками и умерли в нищете.

В частности, Сергей Шевкуненко, прославившийся ролями в картинах «Кортик» и «Бронзовая птица», стал криминальным авторитетом. «В 13 лет состоял на учете в детской комнате милиции и имел серьезные проблемы с алкоголем, в 16 лет получил первый срок — за избиение из хулиганских побуждений. К 30 годам имел статус авторитета и возглавлял Мосфильмовскую ОПГ. Расстрелян вместе с матерью киллером», — говорится в публикации.

Ранее в июне сообщалось, что умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби».

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