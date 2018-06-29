Руководство «Эталона» попыталось выкупить долю основателя

Высший менеджмент строительной группы компаний «Эталон» пытается выкупить долю основателя фирмы Вячеслава Заренкова. Об этом сообщает ресурс Санкт-Петербург.ру.

Согласно их утверждению, из-за ряда внутренних и внешних проблем компании, Заренков давно планирует покинуть бизнес, а генеральный директор «Эталона» Дмитрий Кашинский и финансовый директор Кирилл Багаченко готовы приобрести его долю. Однако, по информации источников издания, для решения данной задачи, топ-менеджерам «Эталона» требуется около 10 миллиардов рублей. Для получения финансирования в данном объеме, как утверждают источники, они обращались в Сбербанк, ВТБ и «Открытие», но поддержки не получили.

Наличие проблем у застройщика косвенно подтверждают данные Лондонской фондовой биржи, стоимость акций «Эталона» с осени 2017 года снизилась почти в полтора раза. Кашинский возглавил правление компании в ноябре того же года, а в апреле 2018 года стал гендиректором.

В мае компанию уличили в том, что она досрочно применила новый стандарт финансовой отчетности МСФО 15, который действует с 1 января этого года, то есть участники строительного рынка обязаны применять его при подготовке отчетности в следующем году за текущий период. Новый стандарт требует отдельно учитывать стоимость использования денег дольщиков. Главный финансовый директор «Эталона» Кирилл Багаченко тогда говорил, что ранний переход на новые стандарты позволил компании получить около 12 миллиардов рублей дополнительной выручки от продаж, что составляет около 17 процентов общей выручки группы за год. При этом, по его же словам, которые приводил «Коммерсантъ», эффект от начисления стоимости использования денег дольщиков за весь период реализации проекта нулевой. Однако, исходя из общепринятой бизнес-практики, данное нововведение не могло не сказаться на личных показателях топ-менеджмента компании, которым выплачивают бонусы на основе текущей отчетности.

Учитывая общую напряженность в строительном секторе, вызванную снижением потребительского спроса и закредитованностью отрасли, действия топ-менеджеров «Эталона» могут привлечь внимание регуляторных и надзорных органов.

Группа компаний «Эталон» была основана в 1987 году. За более чем 30 лет застройщик стал одним из крупнейших в России. Фирма фокусируется на строительстве в Петербурге, Москве и Московской области. Всего «Эталон» ввел в эксплуатацию более 5,8 миллиона квадратных метров недвижимости.