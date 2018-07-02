Убивший женщину россиянин 12 лет скрывался на свалках

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ямало-Ненецком автономном округе уроженца Алтайского края, признавшегося в убийстве 12-летней давности, из-за которого он был вынужден скрываться на полигонах твердых бытовых отходов. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Убийство женщины произошло в одной из квартир в городе Тарко-Сале в конце 2006 года. Следователи установили, кто может быть причастен к преступлению, но расследование уголовного дела было приостановлено в связи с продолжительным розыском подозреваемого.

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«Поиски были затруднены тем, что мужчина сразу же после совершения преступления уничтожил все свои документы и прервал связь с родственниками и знакомыми, длительное время скрывался на полигонах твердых бытовых отходов в различных городах», — говорится в сообщении.

46-летний мужчина был задержан 29 июня, он сотрудничает со следствием и уже признался в совершении убийства. В настоящее время он находится под стражей.

«Из его признательных показаний следует, что 2 декабря 2006 года у него произошел конфликт с потерпевшей, в ходе которого он, вооружившись утюгом, нанес женщине множественные удары в область головы», — отмечают в СКР.

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