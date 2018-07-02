Культура
 
Последние новости
Мутко описал победу над Испанией словами «ничего особенного не произошло»
Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко
Ни разу не ошибавшегося осьминога-предсказателя съели
Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии
Избиение инвалида оценили в 15 тысяч рублей
Туристы из России поставили новый рекорд в Турции
Раскрыт интерес военных СССР к НЛО
Строгая мать избила тапкой тверкающих девушек и прославилась
Сирийская армия захватила военную базу с танками и боеприпасами
Главком ВМС Украины пообещал «неожиданность» российскому флоту
Новости партнеров

Группа Guns N’Roses приедет в Россию

Перейти в «Мою Ленту»

Рок-группа Guns N’Roses выступит в Москве на домашнем стадионе клуба «Спартак», арене «Открытие». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт пройдет 13 июля.

«Группа Guns N’Roses специально изменила график своих летних гастролей 2018 года, чтобы выступить перед болельщиками в рамках величайшего футбольного сражения планеты. Шоу Guns N’Roses поднимет настроение фанатам и укрепит боевой дух футболистам 13 июля — прямо накануне матча за 3-е место», — рассказали организаторы.

Отмечается, что на разогреве у рокеров выступит томский коллектив Other Noises, который «получил высокие оценки экспертов на международном шоукейс-фестивале Waves Vienna в Австрии».

Группа Guns N’ Roses существует с 1985 года. Коллектив выпустил шесть студийных альбомов. Последняя пластинка, Chinese Democracy, вышла в 2008 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гитарист Guns N' Roses проговорился о новом альбоме группы
Фанат Guns N'Roses подал в суд на Акселя Роуза за выбитый зуб
Другие материалы рубрики
Культура00:03Сегодня

Результат налицо

Пять геев ездят по Америке и навсегда меняют мужчин
15:00Сегодня

Умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая

11:3026 июня

Умер поэт Андрей Дементьев

16:25Сегодня

Шнуров сравнил Акинфеева с Христом и написал стихи о ноге бога

Культура00:0529 июня

Беги, Слай, беги

Кино недели: от «Убийцы 2» до «Плана побега 2»
11:52Сегодня

Финал «Игры престолов» станет самым кровавым и жестоким в истории сериала

10:1025 июня

Джонни Депп оказался на мели

13:08Сегодня

Боярский узнал о победе сборной России и онемел на сцене

Культура00:04 1 июля

«Иногда могут помочь таблетки валиума и алкоголь»

Как сделать брак по расчету счастливым
15:23 1 июля

Рэпера Smoke Dawg застрелили в 21 год

09:4723 июня

Топ-менеджера Netflix уволили за «слово на букву "н"»

10:16Сегодня

Рэпер поспорил на тату на лице в случае победы сборной России над Испанией

Россия
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Собрался весь двор и надавали тумаков»
Парень с ДЦП избил шестилетку. Его поддержали тысячи людей
Избиение инвалида оценили в 15 тысяч рублей
Сенатор Керимов перестал быть обвиняемым и вернулся домой
В победе сборной России усмотрели заслугу Мутко
Власти отреагировали на перспективы признания Трампом Крыма
Все материалы
Мир
Черная бухта
Во что китайцы превратили богатейший город Азии
Сирийская армия захватила военную базу с танками и боеприпасами
Трамп стал лицом экстази
США призвали Великобританию вооружиться
Коалиция Меркель передумала распадаться
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Все материалы
Бывший СССР
Штыки друзей
Почему Приднестровье не хочет отпускать российских миротворцев
Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии
Киев огласил список готовых к выдаче заключенных-россиян
Главком ВМС Украины пообещал «неожиданность» российскому флоту
Украинский омбудсмен выдвинула ультиматум России
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Все материалы
Экономика
Короткое замыкание
Они изменили мир и спасли Ленина, но их сгубила жадность
Акционер «Газпрома» захотел судиться
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
«Аэрофлот» остался лидирующим авиабрендом Европы по версии World Travel Awards
Названы отличия российского пива от чешского
Филарет Гальчев стал партнером школы управления «Сколково»
Польше разрешили требовать скидку на российский газ
Все материалы
Силовые структуры
Судья в законе
Он решал споры между ворами по всей стране и спасал авторитетов от смерти
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В России пьяных водителей начнут вычислять по анализу крови
Захватившего заложницу в столичном супермаркете отправили под арест
Убивший женщину россиянин 12 лет скрывался на свалках
В России начнут блокировать краденые телефоны
Все материалы
Наука и техника
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Чума фашизма
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
Раскрыт дизайн новых iPhone
Начались продажи легендарной Nokia 8110 из «Матрицы»
«Роскосмос» раскрыл судьбу «Науки»
Раскрыт интерес военных СССР к НЛО
Все материалы
Спорт
Команда мечты
Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
Мутко описал победу над Испанией словами «ничего особенного не произошло»
Трио фанатов в кокошниках пригласили на следующий матч сборной России
Дзюба «обучил» Акинфеева победному сейву в матче с Испанией
Акинфеева изобразили святым
Испанцы нарекли россиян одним из самых слабых соперников в истории ЧМ
В честь Дзюбы назвали ребенка
Все материалы
Культура
Результат налицо
Пять геев ездят по Америке и навсегда меняют мужчин
Грязные мифы
Дети-мутанты, одиночество и мучительная смерть на откровенных снимках
«Иногда могут помочь таблетки валиума и алкоголь»
Как сделать брак по расчету счастливым
Умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая
Шнуров сравнил Акинфеева с Христом и написал стихи о ноге бога
Финал «Игры престолов» станет самым кровавым и жестоким в истории сериала
Боярский узнал о победе сборной России и онемел на сцене
Все материалы
Интернет и СМИ
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Простите, парни, что поливал вас дерьмом на каждом углу»
Россия уделала Испанию на чемпионате мира. Вся страна в шоке и ликует
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Джихадистов унизили снимком главаря в окружении полуголых девиц
Слухи о беременности Ксении Собчак подтвердились
Карты Google подписали Крымский мост на украинском языке
Слова губернатора о провале немцев на ЧМ из-за жертв войн оказались «наляпаны»
Все материалы
Ценности
По минимуму
Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Большой Иосип
Женщины, роскошь и голубой вагон югославского вождя
Полные девушки в открытых платьях попали на обложку арабского Vogue
Девочкам-подросткам запретили ходить в школу в юбках
Девушки начали носить купальник вверх тормашками
Женщины начнут ходить в перевернутых шортах
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
Пострадавшим от отмены чартеров туристам объяснили схему возврата денег
Туристы из России поставили новый рекорд в Турции
Франция нашла развлечение для нудистов
Количество самолетов в небе побило рекорд
Все материалы
Из жизни
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
То еще зрелище
Первые арбузы, цветастый Киев и след гангстеров: июнь глазами обычных людей
Редкого носорога убили за один сантиметр рога
Американка отрастила кустистую бороду и обрела счастье
Опубликованы редкие кадры с самыми толстыми свиньями в мире
Акула попыталась утащить под воду кормившую ее туристку
Все материалы
История Suzuki Jimny
Как карманный японский внедорожник протянул на конвейере 50 лет — больше Гелендвагена?
Бюджетники
Очень дешевые версии дорогих машин
Машины ниже шлагбаума
Автомобили, которые без пропуска и денег проедут под шлагбаумом
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Показан шестиметровый пикап «Газель» с кожаным салоном
Пикапу Mercedes-Benz X-Class добавили детали от «Майбаха»
«Ниву» разрешили заправлять 92-м бензином
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы