Группа Guns N’Roses приедет в Россию

Рок-группа Guns N’Roses выступит в Москве на домашнем стадионе клуба «Спартак», арене «Открытие». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт пройдет 13 июля.

«Группа Guns N’Roses специально изменила график своих летних гастролей 2018 года, чтобы выступить перед болельщиками в рамках величайшего футбольного сражения планеты. Шоу Guns N’Roses поднимет настроение фанатам и укрепит боевой дух футболистам 13 июля — прямо накануне матча за 3-е место», — рассказали организаторы.

Отмечается, что на разогреве у рокеров выступит томский коллектив Other Noises, который «получил высокие оценки экспертов на международном шоукейс-фестивале Waves Vienna в Австрии».

Группа Guns N’ Roses существует с 1985 года. Коллектив выпустил шесть студийных альбомов. Последняя пластинка, Chinese Democracy, вышла в 2008 году.

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