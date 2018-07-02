Интернет и СМИ
 
Последние новости
В США признали беззащитность России восточнее Урала
США задумали игнорировать нормы ВТО
Акула попыталась утащить под воду кормившую ее туристку
Радость российских болельщиков приняли за гром
Художница прославилась в сети из-за неумения рисовать
В Германии объяснили беспомощность Трампа перед «Северным потоком-2»
Раскрыты подробности испытаний «ракеты Путина»
Семья индийцев готовилась к свадьбе и внезапно умерла
Порошенко назвал самого искреннего друга Украины
Новости партнеров

Ребенок обнаружил в машине отца «лифчик» и чуть не учинил скандал в семье

Перейти в «Мою Ленту»

Американец под ником AngryManTV рассказал на своей странице в Twitter, как его дочь чуть не разрушила семью: по ошибке она решила, что в отцовской машине оказалось чужое белье.

Мужчина стал свидетелем странного диалога между своим ребенком и женой. Четырехлетняя девочка спросила у матери, почему ее лифчик оказался в отцовской машине. «Жена пронзила меня убийственным взглядом. Она не была в моей машине несколько недель», — поделился AngryManTV. На его робкие оправдания ребенок заявил, что видел чашку с ремнями.

Семейству пришлось идти в гараж, чтобы убедиться в правдивости слов ребенка. Оказалось, что девочка приняла за белье респиратор, который действительно лежал в салоне автомобиля.

Публикация стала вирусной, набрав почти 20 тысяч репостов и более 40 тысяч лайков. Комментаторы сочувствовали автору, на которого «стучит» собственная дочь. «Хорошо, что ты знаешь, кому принадлежит ее преданность. Плохо то, что она не с тобой. Не спускай глаз с нее», — советовали мужчине подписчики. Некоторые выражали уверенность, что сын бы ни в коем случае не предал отца, и советовали автору обзавестись еще одним ребенком.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пукающий единорог Илона Маска оказался краденым
Кошка понюхала чипс и сильно пожалела
Болельщики нашли причину провала немцев на чемпионате мира
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:49 1 июля

«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»

Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
20:47 1 июля

Пользователей соцсетей вдохновила победа российских футболистов

09:0730 июня

Первую женщину-комментатора жестко обругали в соцсетях

17:37 1 июля

В «Би-би-си» похвастались сотнями трансгендеров и захотели больше лесбиянок

Интернет и СМИ

Когда не хватает эмодзи

Россиянам нужны свои символы, и их необходимо выбрать прямо сейчас
18:4230 июня

Слухи о беременности Ксении Собчак подтвердились

07:0530 июня

Владелица магазина пожаловалась в сети на неудачи и обогатилась

14:1729 июня

В сети устроили марафон историй девушек про кавалеров-скряг

Интернет и СМИ00:1028 июня

Зомби-террористы

Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
17:4329 июня

Слова губернатора о провале немцев на ЧМ из-за жертв войн оказались «наляпаны»

20:4229 июня

Телеведущие растянули глаза «под корейцев» в прямом эфире и лишились работы

13:4429 июня

Выжившие в расстреле журналисты наплевали на молитвы Трампа

Россия
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Собрался весь двор и надавали тумаков»
Парень с ДЦП избил шестилетку. Его поддержали тысячи людей
На Байконуре испугались утечек и запретили соцсети
В летевшем из Москвы в Таджикистан самолете произошла ЧС
Путин поздравил сборную России с победой над Испанией
В Севастополе ответили на слова Порошенко о возвращении флота
Все материалы
Мир
Черная бухта
Во что китайцы превратили богатейший город Азии
Советник Трампа поведал об обсуждении Крыма с Путиным
Советник Трампа рассказал о значимой договоренности с Россией
Британские министры тайно отрепетировали смерть королевы
ВВС Британии нанесли удар по силам Асада
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Северная и Южная Корея связали военные корабли
Все материалы
Бывший СССР
Штыки друзей
Почему Приднестровье не хочет отпускать российских миротворцев
Литовский депутат пожаловался на российский мультфильм про бобра и кота
Минобороны Украины прокомментировало провал «Оплотов» на танковом биатлоне
Украина признала беспомощность перед Россией в Азовском море
Бывший президент Украины предложил способ вернуть Крым
Украинские националисты предъявили «права» на Дальний Восток
Командир украинских десантников пошел за продуктами и получил ножом в живот
Все материалы
Экономика
Короткое замыкание
Они изменили мир и спасли Ленина, но их сгубила жадность
В России ответили на призывы США к отказу от «Северного потока-2»
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
Узнаны все лица «ВКонтакте»
Польше разрешили требовать скидку на российский газ
Эксперты оценили влияние увеличения пенсионного возраста на срок жизни
США открестились от выхода из ВТО
Все материалы
Силовые структуры
Судья в законе
Он решал споры между ворами по всей стране и спасал авторитетов от смерти
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
ФСБ задержала африканцев за попытку сбежать из России в Норвегию
Глава МВД наградил иностранных полицейских за помощь на ЧМ-2018
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Полковника Захарченко связали с вымогательством у «рыбного короля»
Все материалы
Наука и техника
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
Взрыв японской ракеты попал на видео
Первая частная японская ракета взорвалась в воздухе
Заключен первый контракт на поставку Су-57
Чума фашизма
Все материалы
Спорт
Команда мечты
Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
Капитан сборной Испании болезненно воспринял победу России
Определился соперник сборной России в четвертьфинале чемпионата мира
Дзюба призвал кайфануть после победы сборной России
Тренер Испании назвал победу России в серии пенальти лотереей
Празднование сборной России в раздевалке попало на видео
Черчесов начал готовиться к четвертьфиналу чемпионата мира
Все материалы
Культура
Результат на лицо
Пять геев ездят по Америке и навсегда меняют мужчин
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
«Иногда могут помочь таблетки валиума и алкоголь»
Как сделать брак по расчету счастливым
Рэпера Smoke Dawg застрелили в 21 год
Грязные мифы
Дети-мутанты, одиночество и мучительная смерть на откровенных снимках
Режиссер «Черного лебедя» заговорил по-русски после Большого театра
Умер российский мультипликатор и комиксист Хихус
Все материалы
Интернет и СМИ
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Пользователей соцсетей вдохновила победа российских футболистов
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Первую женщину-комментатора жестко обругали в соцсетях
Слухи о беременности Ксении Собчак подтвердились
Владелица магазина пожаловалась в сети на неудачи и обогатилась
Слова губернатора о провале немцев на ЧМ из-за жертв войн оказались «наляпаны»
Все материалы
Ценности
По минимуму
Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Большой Иосип
Женщины, роскошь и голубой вагон югославского вождя
Из обложек российских паспортов сделали женскую сумку
«Горячие эротические сны»
Самые дикие и загадочные надписи на одежде звезд
50 Cent унизил Мэйуэзера за часы
Модель с монобровью призвала не стесняться
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Франция нашла развлечение для нудистов
Автобус с российскими туристами упал в овраг
Короли барной стойки
Они смешивают коктейли, как никто другой в России
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
В Испании появилась новая угроза для туристов
«Натали Турс» отменила чартеры
Все материалы
Из жизни
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Опубликованы редкие кадры с самыми толстыми свиньями в мире
То еще зрелище
Первые арбузы, цветастый Киев и след гангстеров: июнь глазами обычных людей
Американец захотел поснимать под юбками незнакомок и взорвался
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Пятеро слонов затоптали тайца насмерть
Неуклюжая потасовка полицейского с ворами попала на видео
Все материалы
Машины ниже шлагбаума
Автомобили, которые без пропуска и денег проедут под шлагбаумом
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Любимое хобби наркобарона
Короткая гоночная карьера Пабло Эскобара: пилот, которого лучше пропустить
Длительный тест Peugeot 3008
Подводим итоги, подсчитываем стоимость владения и сравниваем с конкурентами
«Гелик в квадрате» превратили в безумный кабриолет
Британцы нашли заброшенный контейнер с деталями для сборки Ferrari
Nissan переделал GT-R в 720-сильный суперкар будущего
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы