Ребенок обнаружил в машине отца «лифчик» и чуть не учинил скандал в семье

Американец под ником AngryManTV рассказал на своей странице в Twitter, как его дочь чуть не разрушила семью: по ошибке она решила, что в отцовской машине оказалось чужое белье.

Мужчина стал свидетелем странного диалога между своим ребенком и женой. Четырехлетняя девочка спросила у матери, почему ее лифчик оказался в отцовской машине. «Жена пронзила меня убийственным взглядом. Она не была в моей машине несколько недель», — поделился AngryManTV. На его робкие оправдания ребенок заявил, что видел чашку с ремнями.

Семейству пришлось идти в гараж, чтобы убедиться в правдивости слов ребенка. Оказалось, что девочка приняла за белье респиратор, который действительно лежал в салоне автомобиля.

Публикация стала вирусной, набрав почти 20 тысяч репостов и более 40 тысяч лайков. Комментаторы сочувствовали автору, на которого «стучит» собственная дочь. «Хорошо, что ты знаешь, кому принадлежит ее преданность. Плохо то, что она не с тобой. Не спускай глаз с нее», — советовали мужчине подписчики. Некоторые выражали уверенность, что сын бы ни в коем случае не предал отца, и советовали автору обзавестись еще одним ребенком.

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