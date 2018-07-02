Начались продажи легендарной Nokia 8110 из «Матрицы»

Компания HMD Global объявила о начале продаж в России новой версии телефона Nokia 8110. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Оригинальный Nokia 8110 был выпущен в 1997 году и использовался в фильме «Матрица». За свою форму его прозвали «бананом». Новая версия получила 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320х240, двухмегапиксельную камеру, четыре гигабайта накопителя и поддержку 4G. От одного заряда смартфон может проработать 25 дней.

Телефон получил собственный магазин приложений, в котором доступны для скачивания Google Assistant, «Google Поиск», «Google Карты», Facebook и Twitter. Также с его помощью можно отправлять письма по электронной почте.

Стоимость гаджета составляет шесть тысяч рублей.

В 2017 году Nokia перевыпустила Nokia 3310. Он получил точно такой же экран, как и новый 8110. Также устройство снабжено двухмегапиксельной камерой и поддерживает карты памяти microSD. Позже была выпущена версия с 4G и возможностью «раздавать» интернет по Wi-Fi.

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