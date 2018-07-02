Радостный японец захотел «дать пять» незнакомцу и получил по лицу

Обрадованный успехами сборной по футболу японец хотел «дать пять» незнакомцам, но получил по лицу. Об этом сообщил новостной портал Sora News 24.

Инцидент произошел в городе Саппоро в пятницу, 29 июня, около шести часов утра. 20-летний японец Сато шел по улице и увидел перед собой троих мужчин. Довольный тем, что национальная сборная прошла в плей-офф чемпионата мира по футболу, мужчина поднял обе руки, чтобы «дать пять» незнакомцам. Однако те не поняли его намерений, и один из них дважды ударил болельщика по лицу.

Позже 28-летний нападавший объяснил полиции, что ожидал, что Сато нападает на него, и решил ударить первым. Пострадавший японец отделался легкими ушибами.

Традиция «давать пять» не так широко распространена в Японии, как в других странах.

В конце июня сообщалось об американской фанатке бейсбола, получившей по лицу хот-догом. Им выстрелил из гигантской пушки в виде хот-дога талисман ее команды во время игровой паузы.

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