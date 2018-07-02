Количество самолетов в небе побило рекорд

В небе зарегистрировали рекордное количество самолетов, совершавших перелет в один день. Об этом сообщает Newshub.

Согласно данным онлайн-сервисов, за сутки 29 июня в воздушном пространстве впервые находилось более 200 тысяч лайнеров, а именно — 202 157 самолетов за сутки. Одновременно в этот день в небе было зафиксировано 19 тысяч лайнеров, хотя в среднем эта отметка не превышает 11 тысяч.

Наиболее перегруженным было воздушное пространство над США, Европой, Индией, Средним востоком и юго-восточной Азией. Меньше всего самолетов совершало перелет над западным Китаем, Россией, северной Скандинавией, центральной Африкой и западной Австралией. Над Ливией осмелился пролететь всего один пилот.

Материалы по теме Мама, я аэрофоб Как справиться со страхом перед полетами

В мае портал Smarter Travel составил список неизвестных прежде секретов авиакомпаний, которые могут заинтересовать любого путешественника. Среди них новости о том, что самый короткий перелет длится 53 секунды, некоторые части самолета держатся на клею, компании лгут пассажирам о времени перелета, а влажность воздуха на борту ниже, чем в пустыне.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!