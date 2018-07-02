Количество самолетов в небе побило рекорд

В небе зарегистрировали рекордное количество самолетов, совершавших перелет в один день. Об этом сообщает Newshub.
Согласно данным онлайн-сервисов, за сутки 29 июня в воздушном пространстве впервые находилось более 200 тысяч лайнеров, а именно — 202 157 самолетов за сутки. Одновременно в этот день в небе было зафиксировано 19 тысяч лайнеров, хотя в среднем эта отметка не превышает 11 тысяч.
Наиболее перегруженным было воздушное пространство над США, Европой, Индией, Средним востоком и юго-восточной Азией. Меньше всего самолетов совершало перелет над западным Китаем, Россией, северной Скандинавией, центральной Африкой и западной Австралией. Над Ливией осмелился пролететь всего один пилот.
В мае портал Smarter Travel составил список неизвестных прежде секретов авиакомпаний, которые могут заинтересовать любого путешественника. Среди них новости о том, что самый короткий перелет длится 53 секунды, некоторые части самолета держатся на клею, компании лгут пассажирам о времени перелета, а влажность воздуха на борту ниже, чем в пустыне.