Акула попыталась утащить под воду кормившую ее туристку

В Австралии женщина попыталась покормить акулу и едва не осталась без руки. Видео происшествия опубликовал телеканал Seven News.

Пострадавшая Мелисса Браннинг рассказала, что находилась на яхте в Кимберли и хотела покормить плавающих поблизости представителей вида акул-нянек. Один из хищников схватил рыбу вместе с пальцем женщины. «Я могла думать только о том, что потеряла палец. Я чувствовала, как он слезает с кости», — поделилась Мелисса.

Женщину доставили в больницу. Врачи диагностировали повреждение связок и трещину в кости.

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