Рыбаки ненароком покормили узкозубых акул

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В Новой Зеландии акулы украли добычу у рыбаков. На видео происшествия обратил внимание информационный портал UPI.

Туристы из Великобритании ловили рыбу на лодке неподалеку от порта Пейхия в Бухте Островов на Северном острове, когда увидели, что к ним приближается несколько узкозубых акул. Морские хищники накинулись на улов и покусали рыбу на крючке, оставив от нее только голову.

«Они разорвали этих ментициррусов, как масло, зрелище было поистине захватывающим», — признался один из рыбаков.

Узкозубые акулы достигают около трех метров в длину и живут, в основном, в умеренных широтах, хотя отдельные популяции обитают в Северо-восточной и Юго-западной Атлантике, у берегов Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии, в Северо-западной и Восточной части Тихого океана. Узкозубая акула не особенно агрессивна по отношению к людям, если сыта, всего было зафиксировано около 30 случаев нападений на людей, лишь одно из них закончилось смертью жертвы.

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