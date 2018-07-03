Украинского военного забили до смерти за отказ выпить

Прокуратура украинского города Чугуев (Харьковская область) направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который убил своего знакомого за отказ распивать с ним спиртные напитки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

Инцидент произошел в конце марта. 33-летний мужчина встретил своего знакомого, 53-летнего военнослужащего, в одном из кафе Чугуева. Боец Вооруженных сил Украины ответил отказом на предложение своего приятеля присоединиться к распитию алкоголя.

Подобный ответ возмутил уже успевшего приложиться к бутылке мужчину. Он несколько раз ударил военного по лицу, тот рухнул на пол без сознания. Однако нетрезвому мужчине этого показалось мало — он продолжил бить свою жертву ногами.

Военнослужащего доставили в больницу, однако на следующий день он скончался от полученных травм. Нападавший был задержан и в настоящее время находится под стражей. Дело будет рассматриваться по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»), убийце грозит до десяти лет лишения свободы.

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