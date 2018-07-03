Пэрис Хилтон попыталась пошутить и случайно попала под лавину умных фактов

Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон опубликовала в личном Twitter-аккаунте свой портрет с подписью: «Расскажите мне о том, чего я не знаю…». Пользователи соцсети восприняли просьбу буквально.

Просьба явно относилась к фотографии, где она предстает перед поклонниками в образе уставшей от жизни женщины.

Однако юзеры со всего мира решили использовать эту возможность для просвещения Хилтон. Публикация собрала более 13 тысяч комментариев, и большинство из них было посвящено интересным фактам из различных областей знаний об окружающем мире.

К примеру, пользователь по имени Поль Александр (Paul Alexander) из Уэльса рассказал американке, что название валлийского города Уэлшпул означает «болотистая или тонущая земля». «Уэлшпул — еще и название промышленного пригорода Перта в Западной Австралии, где есть также промышленный пригород под названием Малага», — поддержал его австралиец под ником Driver.

В треде также отметились многочисленные любители естественных дисциплин, например, физики, объяснившие устройство Вселенной, и антропологи, поднявшие вопрос происхождения коренных американцев.

Многие пользователи решили распространить через этот тред свои профессиональные знания. Нью-йоркский психолог Хилари Джейкобс Хендель (Hilary Jacobs Hendel) рассказала, что ментальное и физическое здоровье человека тесно связаны и пояснила, как можно побороть депрессию. Россиянин, занятый в сфере видеопродакшена, открыл Хилтон секреты графики, а администрация канала, посвященного древней русской письменности, рассказала об особенностях древненовгородского диалекта.

— ❄️ Арбьюзинг и Баззлайтинг 🌨 (@rodoss) 02 июля 2018, 16:33

В мае Пэрис Хилтон стала жертвой хакеров. Взломщица похитила средства с банковских счетов звезды и ее личные фотоснимки.

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