Хакерша похитила у Пэрис Хилтон деньги и откровенные фото

Женщина-хакер украла у светской львицы Пэрис Хилтон сотни тысяч долларов и откровенные фотографии. Об этом сообщил портал TMZ.

Взломщица по имени Пайтсар Бкхчаджан (Paytsar Bkhchadzhyan) получила доступ к банковским счетам Хилтон и в течение двух лет похищала с них деньги. В 2015 году она использовала их для покупки билета на новогоднюю вечеринку в отеле Roosevelt в Голливуде. Общая сумма потраченных денег на вечеринке составила около 40 тысяч долларов. Кроме того, мошенница также направила электронное письмо одному из помощников Хилтон с просьбой перевести на свой аккаунт 80 тысяч долларов.

Помимо этого, в руки хакерши попали откровенные снимки Хилтон в сервисе iCloud. Однако, как именно она ими воспользовалась, неизвестно.

Жертвами взломов также стали отец светской львицы Рик Хилтон и сестра Никки.

Злоумышленницу арестовали в 2017 году. Она признала себя виновной в сговоре и электронном мошенничестве. Прокуроры требуют для нее наказания в виде 57 месяцев лишения свободы и выплаты компенсации потерпевшей в размере 318,5 тысячи долларов.

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