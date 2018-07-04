Британия потеряла военный транспортник в Ираке

Королевские ВВС Великобритании списали военно-транспортный самолет Lockheed Martin С-130J-30 Super Hercules, который был тяжело поврежден при посадке на аэродром в Ираке. Об этом сообщает журнал Jane's Defence Weekly.

Отмечается, что ранее британские власти не сообщали об инциденте с данным С-130J-30, произошедшем в конце августа прошлого года. Минобороны страны отказалось давать какие-либо комментарии по поводу самолета. При этом неназванный высокопоставленный военный источник подтвердил, что транспортник действительно был списан.

По сведениям издания, самолет из состава 47-й эскадрильи Королевских ВВС получил повреждения, когда участвовал в операции, обеспечивая поддержку британских сил специального назначения в курдских районах на севере Ирака, а также в Сирии в ходе операции Shader.

Во время посадки в Эрбиле он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и получил серьезные повреждения. Никто из находившихся на борту не пострадал.

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