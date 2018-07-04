В Подмосковье создадут мастерские для людей с ограниченными возможностями

Десять производственно-интеграционных мастерских откроются на территории Подмосковья для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 4 июля.

«Наряду с этим при производственно-интеграционных мастерских также планируется создание специально оборудованных социальных квартир для сопровождаемого и семейного проживания инвалидов молодого возраста», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам, в мастерских можно будет научиться, печатать, шить, фотографировать и обрабатывать фотографии, а также освоить такие востребованные сегодня дисциплины как деревообработка и растениеводство. Кроме того, подчеркнула министр, после обучения возможно трудоустройство.

В Подмосковье реализуются программы по созданию доступной среды. В этом году почти 18 миллионов рублей выделят на создание доступной среды в парках, библиотеках и других учреждениях культуры. Также власти выделяют средства на реабилитацию маломобильных граждан, закупку специальной техники.

Перед чемпионатом мира по футболу в области проверили основные туристические объекты, чтобы их могли посетить все желающие. Ежегодно увеличивается список объектов, доступных для маломобильных жителей Московской области.