Уралец с ружьем сел в трактор и отомстил соседям за смерть гусей

Челябинец открыл по соседям стрельбу из ружья, обвинив их в гибели своих гусей. Об этом в среду, 4 июля, сообщает портал telefakt.ru.

По данным издания, житель поселка Петровский подумал, что его домашних птиц придушила соседская собака, и решил отомстить обидчикам. Выпив, мужчина сел за руль трактора и взял с собой охотничье ружье. Вызвав соседа на улицу, он открыл по нему стрельбу из окна трактора, но ни разу не попал. Тогда стрелок выбежал из кабины и погнался за соседом, продолжая палить из ружья в воздух.

В этот момент на улицу вышла соседская дочь, услышавшая выстрелы. Увидев девушку, тракторист подбежал к ней и приставил к ней оружие, пригрозив, что убьет. Запугав соседку, мужчина решил, что ее семья достаточно настрадалась, и уехал на тракторе домой.

Через некоторое время тракторист-стрелок был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбудили уголовные дела о покушении на убийство и угрозу убийством.

Как отметили в Следственном комитете, мужчина не признал вину в содеянном — заявил, что не хотел никого убивать, а просто пугал своих жертв. В отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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