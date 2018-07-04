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Подполковника СК задержали за взятку в 100 тысяч долларов

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В Санкт-Петербурге задержан начальник следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, подозреваемый в получении крупной взятки. Об этом в среду, 4 июля, сообщает «Фонтанка».

По данным интернет-газеты, Роман Русаков получил 100 тысяч долларов за лояльность к обвиняемому. Как начальник подразделения, он мог уговорить подчиненного ему следователя обратиться в суд с просьбой изменить фигуранту дела меру пресечения с ареста на более мягкую.

По версии следствия, деньги Русакову передал фигурант дела о выброшенном из автомобиля таможеннике. Инцидент произошел в декабре прошлого года на пропускном пункте «Торфяновка»: прибывший из Финляндии микроавтобус Mercedes прошел пограничный и приготовился к таможенному контролю. В этот момент в салон сел оперативник таможни и попросил граждан проехать в зону досмотра. Но вместо этого автомобилисты протаранили шлагбаум, въехали на территорию России и скрылись, оперативнику пришлось на скорости выпрыгивать из машины.

В отношении находившихся в микроавтобусе было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Оба нарушителя были арестованы.

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