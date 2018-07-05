Жара сгубила два десятка канадцев

По меньшей мере 18 человек погибли из-за сильной жары и влажности в канадской провинции Квебек. Об этом сообщает Global News.

По данным властей, все жертвы — пожилые люди старше 50 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Температура воздуха в настоящее время составляет около 32 градусов по Цельсию, что на 10 градусов выше средних показателей в это время года, сообщают метеорологи. По прогнозам синоптиков, жаркая погода продержится еще как минимум два дня. Граждан призывают пить много воды, быть на связи с соседями и родственниками и находиться в помещениях с кондиционером.

Как пишет издание, только в Монреале от жары пострадали от 50 до 80 человек. В службе скорой медицинской помощи города сообщили, что количество вызовов возросло на 30 процентов по сравнению с обычными загруженными днями.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо в своем Twitter-аккаунте выразил соболезнования родным и близким погибших от жары.

Ранее 5 июля сообщалось, что в Австралии из-за сильной жары расплавился асфальт. Это привело к хаосу на дорогах и поломкам автомобилей.

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