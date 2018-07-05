Расплавившийся от жары асфальт расстроил и обогатил водителей

В австралийском штате Квинсленд из-за аномальной жары расплавилось дорожное покрытие. Это привело к хаосу на дорогах и поломкам автомобилей, передает ABC News.

Колеса машин оказались полностью покрыты асфальтом. Теперь по меньшей мере 50 водителям выплатят компенсации за причиненный жарой ущерб.

Министерство транспорта перекрыло несколько дорог, чтобы срочно их отремонтировать.

«Я была просто в ужасе, когда увидела на колесах 7-сантиметровый слой битума, — поделилась одна из пострадавших. — Люди просто останавливались на обочине, никто даже понять не мог, что случилось с машиной». Другой водитель сообщил, что никогда раньше такого не видел и рассказал о знакомом, которому пришлось заплатить 1,2 тысячи долларов за новые шины.

Фотографиями последствий транспортного коллапса поделилась на своей странице в Facebook газета Tablelander.

Власти объяснили произошедшее погодными условиями. Они объявили о выплате компенсаций тем, кто пострадал из-за расплавившегося на дорогах асфальта. В то же время в министерстве не ответили на вопрос, связана ли проблема с некачественной укладкой дорог, однако сообщили, что расследуют происшествие.

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