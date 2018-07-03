Башню «большой пенис» снесут из-за низкой посещаемости

Башню Queen’s Wharf Tower в Австралии, которую туристы прозвали «большой пенис», планируют снести из-за дорогого обслуживания и низкого туристического спроса. Об этом сообщает News.com.au.

Власти Ньюкасла заявили, что туристический объект будет разобран на четыре части и отправлен на свалку в том числе из-за того, что он портит вид города.

«Эта башня позорит нас. В мире не так много городов, которые поставили бы 30-метровый фаллический символ на самом видном публичном месте», — заявил временный исполнительный директор муниципального совета Ньюкасла Джереми Бат.

Некоторые фанаты этой достопримечательности взбунтовались и запустили кампанию save our schlong («сохраним наш пенис») в надежде, что ей найдут новое применение. Кто-то даже захотел приобрести Queen’s Wharf Tower, однако оказалось, что ее обслуживание на ближайшие четыре года обойдется в 1,6 миллиона долларов и власти все равно приняли решение избавиться от «большого пениса».

Поклонники башни часто выкладывали ее фотографии в Twitter с забавными подписями. «Queen’s Wharf Tower — это большая часть Ньюкасла. Когда вы покидаете город, а потом возвращаетесь обратно, башня заставляет вас улыбнуться», — писали одни.

«С Рождеством Queen’s Wharf Tower!» — поздравляли башню другие.

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В июне 2017 года норвежские активисты начали собирать средства, чтобы восстановить туристическую достопримечательность Trollpikken (в переводе — «пенис тролля») — выступающий из скалы фрагмент горной породы фаллической формы. Специалисты посчитали, что объект испортили вандалы: большую часть «пениса» отломали и бросили там же, на камне видны следы просверленных отверстий.

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