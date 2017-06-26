Норвежцы начали сбор денег на починку каменного «пениса тролля»

В Норвегии активисты собирают средства, чтобы восстановить туристическую достопримечательность Trollpikken (в переводе — «пенис тролля») — выступающий из скалы фрагмент горной породы фаллической формы. Об этом сообщает Associated Press.

Специалисты считают, что объект испортили вандалы: большую часть «пениса» отломали и бросили там же, на камне видны следы просверленных отверстий. Повреждение скалы, которая находится в коммуне Эйгерсунн на юге страны, заметили в субботу, 24 июня.

Noen har ødelagt #trollpikken i #egersund #dalanefriluftsråd #dalanetidene #stavangeraftenblad #utno #rogaland #hiking #vandaler #idioter A post shared by Bjarne S. Kverneland (@siggio30) on Jun 24, 2017 at 12:37am PDT

Затем началась кампания по сбору средств. Как отмечал в воскресенье сайт канала RT, деньги пожертвовали почти 700 человек: на ремонт достопримечательности они направили порядка 115 тысяч норвежских крон (свыше 800 тысяч рублей). Всего требуется 200 тысяч крон.

Один из активистов, с которым пообщались журналисты вещательной корпорации NRK, убежден, что Trollpikken будет отремонтирован.

#trollpikken er nede, men det loves at den skal komme fort opp igjen! #egersund #norge #norway A post shared by Stavanger Aftenblad (@aftenbladet) on Jun 24, 2017 at 1:42pm PDT

По оценке геолога, слова которого приводит газета VG, на восстановительные работы уйдет около двух недель.

Полиция тем временем занимается поиском подозреваемых, которые повредили достопримечательность. Associated Press указывает, что за подобное преступление может грозить тюремное заключение сроком на год.

Судя по фотографиям в сети, многие залезают на «пенис» и фотографируются, однако в Норвегии есть более известная достопримечательность — Trolltunga («язык тролля»). Это каменный выступ на горе, возвышающийся над озером Рингедалсватн на высоте 700 метров.