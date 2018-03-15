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Туристы потребовали от работников офиса показать им пенисы

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Туристы путают офис Международного Кинофестиваля Рейкьявика (The Reykjavik International Film Festival (RIFF) в Исландии с музеем пенисов, сообщает Mirror.

Каждый день туристы заходят в помещение RIFF и интересуются у сотрудников, где именно можно посмотреть мужские гениталии.

Работникам RIFF пришлось сделать указатель и повесить его на двери офиса: «Это не музей пенисов. Вернитесь обратно на улицу Легавегур, поверните налево в сторону центра и пройдите еще 20 метров. Музей будет на этой же стороне. Вы его точно не пропустите. У них огромный логотип с пенисом. С уважением, люди, которые здесь работают».

«Некоторые заходят и стесняются спрашивать. Другие суперсерьезно требуют показать им фаллосы», — рассказал автор записки Джонатан Ван Хов.

Послание заметила член Пиратской политической партии Исландии Ауста Хельгадоттир и сделала публикацию в Twitter, подписав ее «Проблема первого мира в Исландии».

«О боже, мне кажется, мы с моей девушкой вдохновили их на эту надпись! Простите нас, милые дружелюбные исландцы, работающие в офисе, который все принимают за фаллологический музей», — прокомментировал пост американский турист Джейсон Себа.

В музее представлено 215 пенисов морских и наземных млекопитающих.

Учреждение позиционирует себя как «вероятно единственный музей в мире, который содержит коллекцию фаллических экземпляров, принадлежащих всем возможным видам млекопитающих, найденным в одной-единственной стране».

Первый человеческий экземпляр появился в музее в апреле 2011 года.

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