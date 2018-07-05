Американец предложил маме переехать в дом престарелых и получил от нее пулю

В американском штате Аризона 92-летняя Анна Мэй Блессинг (Anna Mae Blessing) убила своего сына из-за того, что он хотел отправить ее в дом престарелых. Об этом сообщает New York Post.

Американка несколько дней планировала преступление, отмечает Daily Mail. Она спрятала два пистолета в карманах халата и отправилась в комнату сына, где он проживал со своей возлюбленной.

72-летний мужчина получил огнестрельные ранения в область шеи и челюсти и скончался на месте. Расправившись с сыном, женщина направила оружие на его 57-летнюю подругу, однако той удалось выбить оружие из рук старушки.

Причиной произошедшего стало то, что мужчина вместе со своей новой пассией захотели сдать пожилую женщину в дом престарелых, поскольку, по их словам, «с ней стало тяжело жить». В разгар ссоры старушка произнесла: «Вы хотите забрать мою жизнь, тогда я заберу вашу».

Женщина предстала перед судом в инвалидном коляске.

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