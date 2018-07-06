Юных футболистов из Мурманска и Красноярска отправят на стажировку в «Челси»

Две юношеские российские мини-футбольные команды пройдут подготовку в тренировочном лагере лондонского футбольного клуба «Челси», сообщили ТАСС в Минспорте Красноярского края.

В частности, путевки получили ребята из мурманской команды «Лапландия» и девушки из красноярского клуба «Енисей-2003». Это стало для них наградой за победу в турнире «Кубок Норникеля — Новые надежды», в котором участвовало 12 команд.

Соревнования завершились в пятницу в Красноярске. «Победители и призеры были награждены медалями и кубками, а все команды-финалисты получили по торту», — отметили чиновники.

В турнире состязались юноши и девушки в возрасти от 13 до 16 лет из Красноярского края, Мурманской области и Забайкалья.

Для них провели мастер-класс обладатель кубка и суперкубка УЕФА Роман Широков и девятикратный чемпион России по мини-футболу Сирило Тадеус Кардозо Фильо.

Организаторами состязаний выступили Российский футбольный союза и компания «Норникель». В прошлом году подобный турнир был проведен в Красноярье впервые за двадцать лет.

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