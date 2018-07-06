Криса Брауна задержали после обвинений в организации вечеринки с изнасилованием

Певец Крис Браун задержан полицией после своего концерта в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает TMZ.

Сотрудники правоохранительных органов подстерегли исполнителя возле концертного зала. По словам источника, Брауна задержали по ордеру из соседнего округа, однако точная причина пока неизвестна.

В мае женщина, имя которой не раскрывалось, подала на Брауна в суд. Она заявила, что ее изнасиловали мужчина и женщина на вечеринке исполнителя. По словам предполагаемой жертвы, певец предлагал гостям кокаин, экстази и марихуану. Женщина утверждала, что некая подруга Брауна силой заставила ее сделать минет приятелю музыканта и села ей на лицо, после чего мужчина дважды изнасиловал жертву.

В 2016 году Крис Браун оказался под следствием после того, как потерпевшая Лизьен Гутьеррес обвинила его в нанесении побоев на частной вечеринке. В 2009-м певец избил певицу Рианну, с которой тогда встречался. Музыканта арестовали и приговорили к пяти годам условно.

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