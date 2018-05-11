Раскрыты подробности группового изнасилования в доме Криса Брауна

Друг Криса Брауна, обвиненный в изнасиловании женщины на вечеринке певца, заявил, что у предполагаемой жертвы нет никаких доказательств. Об этом сообщает TMZ.

Истец утверждала, что на вечеринке некая подруга Брауна силой заставила ее сделать минет Лоуэллу Гриссому и села ей на лицо, после чего мужчина дважды изнасиловал жертву. Адвокат Гриссома Энтони Уиллоуби отметил, что полиция провела расследование и не нашла никаких доказательств произошедшего.

Уиллоуби подчеркнул, что судебный иск — это попытка юриста Глории Аллред, выступающей на стороне жертвы, получить бесплатную рекламу и нажиться на истце.

Ранее в мае сообщалось, что женщина, имя которой не раскрывается, подала в суд на певца Криса Брауна. Инцидент якобы произошел в феврале 2017 года в доме музыканта в Лос-Анджелесе. По словам жертвы, исполнитель предлагал гостям кокаин, МДМА и марихуану.

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