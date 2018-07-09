Водителям автобусов в Сиднее предложили ускориться за награду

Компанию Transit Systems, занимающуюся пассажирскими перевозками в австралийском Сиднее, обвинили в провоцировании опасного поведения водителей из-за введения денежного приза. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, профессиональные объединения опасаются, что награда в пять тысяч долларов для тех, кто чаще всего приезжает на остановки вовремя, приведет к превышению скорости и нарушению правил движения.

Секретарь Объединения работников транспорта Ричард Олсен отметил, что дополнительные стимулы, заставляющие придерживаться расписания, только провоцируют опасное поведение. Он заявил, что существуют реальные проблемы, связанные с интенсивностью движения и загруженностью дорог Сиднея.

«Что-то неправильно с этим расписанием, если из-за него люди должны ускоряться», — сказал он.

Член рабочей группы по вопросам транспорта Джоди Маккей назвала приз «опасным», отметив, что сотрудники не должны чувствовать давления из-за этого. Министр транспорта и инфраструктуры Эндрю Констанс, в свою очередь, заявил, что награда — отличный способ стимулировать водителей.

Исполнительный директор Transit Systems Клинт Фейерхед отметил, что те, кто нарушает правила, будут отстранены от работы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!