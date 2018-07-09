В России мост длиной полсотни метров строили дольше Крымского

В Амурской области завершилась реконструкция моста длиной 48,75 метра, разрушенного наводнением 2013 года, сообщили РИА Новости в региональном Минтрансе.

«Обустройство дороги представлено металлическим барьерным ограждением и дорожными знаками. Для предотвращения размывов откосы земляного полотна укреплены каменной наброской», — отметили в ведомстве. Восстановилось движение школьных и пассажирских автобусов.

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Мост соединяет Михайловский и Константиновский районы. Местным жителям в течение пяти лет приходилось пользоваться объездными дорогами. Госконтракт на проведение работ был заключен с дорожниками только в 2017 году. Общая протяженность построенного дорожного полотна составила 0,579 километра.

Летом 2013 года на Дальнем Востоке произошло самое сильное за столетие наводнение. Бедствие затронуло Амурскую область, Хабаровский край и Еврейскую автономную область. Было подтоплено 13,5 тысяч домовладений, повреждены 1,6 тысячи километров дорог, 174 моста. От стихии пострадали не менее 135 тысяч человек.

Cтроительство Крымского моста, связывающего Кубань и Крым, началось в 2016 году. Движение по самой протяженной в России переправе, длиной в 19 километров, было открыто 16 мая нынешнего года.

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